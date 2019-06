CÉSAIRE, LA STATUE ET L’ÉLAN LENT DE LANDI…

« En 2011 un appel est lancé aux meilleurs fabricants de statue du Monde Entier. Le lauréat a la lourde tâche de sculpter les traits du Chantre de la Négritude…Celui qui sera retenu devra ériger en homme de pierre, l’auteur du Cahier d’un retour au pays natal au centre même de La Savane de Fort-de-France en #martinique. »

Seul hic … 8 ans après, eight years later, toujours rien. Rien. Nada. Ayen. Pa menm an zèl yenyen.

L’élue qui avait la charge de ce dossier n’est autre que la très «vénérable » Elisabeth Landi, qui pendant ces huit ans a plus eu à cœur de vouloir s’ériger comme …maire de la ville de Fort-de-France (heureusement de bons conseillers lui ont dit …pa rété la ) …député (on se souvient de la course à la députation où tous les adjoints du maire Didier Laguerre voulaient être député … ) et même sénateur …

Pendant ce temps-là , Colbert qui a une statue devant l’Assemblée nationale …. et pas Césaire sur la Savane … bref !

Encore une fois Didier, … ne remet pas le couvert avec ce bras cassé pouet… même pas capable de faire honneur à l’illustre poète, qui lui n’était pas vénérable … Es-tu certain qu’elle te ramènera plus de voix que ces quelques copains fumeurs de cigares et adoubeurs de mysticisme ? ….

Didier , c’est de la POLITIQUE que tu fais . Tu le sais quand même , hein ?

Alors , Elisabeth, surnommée « la Farceuse », que ça soit en Guadeloupe où tu pourras trouver plein de statues de héros , comme Gerty Archimède ou la Mulatresse Solitude, ou même à Rivière Pilote (hum !) , ou encore en Jamaïque avec les statues de Bob Marley ou Usain Bolt (inaugurée il y a juste deux ans devant le stade national de Kingston, dans le Parc de l’Indépendance) … tu n’es même pas capable de faire comme nos voisins !

Toi, l’historienne…même pas capable de rappeler à ton maire que le comte de Blénac est un de ceux qui ont élaboré l’inhumain Code Noir. Mais bon c’est vrai que toi tu as une peau sauvée. Gémissons, gémissons, gémissons :.

Mi wont ba Fodfwans …

