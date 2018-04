C’est cette Audrey Pulvar là qu’on aime

En ce beau mois d’avril 2018, nous avons taquiné deux fois Audrey #Pulvar à propos du scandale du #Chlordecone qui empoisonne les terres, les cours d’eau et les côtes en #Martinique et en #Guadeloupe. Un grave scandale environnemental qui devrait l’inquiéter d’autant que ça se passe dans une région qui lui est chère.

La miss en bonne intelligence a très bien négocié l’embuscade empreinte de feuilles de muscade.

Résultat…un tweet qui remet nos pendules en phase. On ne va pas se plaindre.

Au fait…merci d’avoir pris ce lien en considération :

http://www.bondamanjak.com/prenez-et-buvez-ceci-est-mon-chlor/