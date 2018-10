C’est la crise en Martinique

La promo 1 de l’EGC a pu récolter 253 euros en faveur de la ligue contre le cancer en #Martinique. Et ils et elles sont fier-es. Et ils et elles s’embrassent l’oeil. Sur la photo ils et elles sont douze. Soit 21,083 € par étudiant une performance étonnante et stratosphérique pour une école de commerce…plus triangulaire qu’autre chose. Eh oui…cancer…tumeur.

Et pendant ce temps là en #France, le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #Codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne. 😳😑