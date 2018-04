Cet homme est un enculé et… 🎶🎶🎵🎵ça fait rire les oiseaux…🎵🎵🎶ça fait chanter les abeilles🎶🎶🎵🎵

– M. #Zuckerberg, est-ce que vous nous diriez dans quel hôtel vous avez dormi hier soir ?

– Euh non…

– C'est ça le problème. Vous avez le droit à votre vie privé. Pas vos utilisateurs. Audition #Facebook

Facebook est d’abord une sévère addiction qui a créé des hommes et des femmes médias fournisseurs de contenus et surtout de données. La publicité n’est qu’un prétexte pour masquer la véritable source de revenus. On appelle ça un modèle économique entre l’offre et la demande. George Orwell avait raison (1984). Mark Zuckerberg est dans la matrice. Les auditions devant le Congrès riment avec mascarades. Et pour consommateur la balle est dans le camp du sevrage. Pas évident.