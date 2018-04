Le chauffeur d’Alfred Marie-Jeanne est un niloriste

Pour être dans la matrice rien ne vaut une taupe.

Vous voulez tout savoir sur ce qui se passe à la Collectivité Territoriale de #Martinique…il faut une taupe. Plus que jamais, l’information est une denrée rare et précieuse. Beaucoup ont compris cela. Serge #Letchimy a ses taupes à la CTM. Même #Bondamanjak a ses taupes. C’est obligatoire. Le député Jean-Philippe Nilor a aussi les siennes. Mais lui c’est très subtil. Il est en mode cheval de Troie surtout qu’il sait que Alfred Marie-Jeanne ne va pas molir pour lui. Car pour ce dernier…la RUPTURE est DÉFINITIVE. Il le sait depuis plus d’un an. Donc son système est rodé.

Il se prend pour Salva le stratège de la Casa de Papel la série phare sur #Netflix.

Et pour contourner le leader indépendantiste, il utilise les failles humaines. Notamment son chauffeur.

Vous me direz… »Ki sa Dégras ka rakonté la a ? »

Eh oui…qui était l’oreille préférée d’Aimé Césaire ? Son chauffeur. Qui le premier vous raconte le pays quand vous quittez un aéroport ? Le chauffeur de votre taxi que vous ne verrez plus jamais. Sauf si vous avez le cul bordé de tagliatelles.



Qui parle le plus à Alfred Marie-Jeanne dans une journée ? Son chauffeur. Patrick Saint-Albin. C’est un confident. Un directeur de cabinet ambulant.

Et Nilor, le maître du G20 a compris ça. Aussi faire de cet homme un niloriste n’a pas été une tâche compliquée. Le Romanticus qui ne vanus cocus sait y faire.

Regard de braise à la JE. Et… nonm kon fanm ka tonbé dan nas la kon krab en mode #chlordécone.

Le micro humain est en place.

Chaben poko di an bagay … smartphone…Whatsapp…boudoum. Le ver furtif est dans le fruit.



Et l’objectif final du député du sud qui a un bilan de mandat qui tient sur un ticket de métro…est de faire entrer ses partisans au sein du Comité patriote du MIM pour avoir la majorité et éjecter AMJ. Mais ça c’est pour l’instant…dans ses rêves. J’ai dit :.

A suivre.