L’Espace Sud et la ville du Diamant en partenariat avec l’Adie Martinique, vous convie à un workshop sur la thématique : « La création d’entreprise et son financement »

L’Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE), acteur du financement des micro-entrepreneurs présentera :

• Le financement de l’entreprise via le micro-crédit,

• L’accompagnement des micro-entrepreneurs : avant, pendant et après la création de l'entreprise,

• L’assurance des micro-entrepreneurs.



Cibles : Les porteurs de projet et les micro-entrepreneurs



RDV Jeudi 23 Novembre de 17h30 à 19h30 en salle de délibérations de la Mairie du DIAMANT



Participation gratuite, dans la limite des places disponibles,



Pour plus d’informations et vous inscrire, merci de contacter la Direction du Développement Economique de l’Espace Sud au : 0596 62 53 53 – poste 1247 ou 1253 ou par Email à [email protected]



#Martinique

#espacesud

