Et voilà que Christophe #Castener l’homme de confiance du président de la République française Emmanuel #Macron se prend pour le Canard Enchaîné. CC craint qu’un homme ne puisse plus prendre l’ascenseur seule avec une femme ». C’est faux. Puisque le député de #Martinique Jean-Philippe #Nilor, le romanticus qui ne vanus cocus, le Harvey Weinstein caribéen, affirme qu’il y a des caméras dans les ascenseurs notamment à l’Assemblée Nationale française. Oui c’est vrai. Il y a des caméras, puisque Claude #Bartolone a pu visionner les frasques du lanceur de culotté martiniquais. Même Marlène #Schiappa papesse de la condition féminine est au courant mais sa mémoire autant que ses yeux sont en mode l’olivier. BIZARRE.

Les preuves de l’emploi fictif qui concerne ce député éternellement en rut…vont bientôt faire l’objet d’une vibrante éjaculation médiatique. On verra si la presse en Martinique va avoir un orgasme empreint de spasmes. À suivre.

