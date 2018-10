Christophe Maleau comme un poisson dans l’eau pour ceux et celles qui ont mal au corps

Christophe Maleau, bientôt 11 ans, réussit en #Martinique la traversée à la nage entre le Diamant et Schoelcher, après plus de 10 heures de nage en haute mer.

Il a relevé ce 2ème défi cette année encore pour sa maman et les enfants malades de cancer.

Il aspire ainsi tous les malades à retrouver confiance et à reprendre une activité physique.

Son 1er pari réussi était le dimanche 15 octobre 2017, il avait réussi à parcourir 6,4 km entre l’Anse Mitan aux Trois-Ilets et la plage de la Française à Fort-de-France.