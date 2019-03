Les Ravaud : Rolex, Astrid-Maria, Chriss-Morgane, père et filles, références de la musique classique en Martinique et qui ont partagé la scène avec des musiciens de renom (Paquito D’Rivera, Désiré N’Kaoua, Olga Valiente…), accorderont leurs individualités pour vous faire découvrir et partager leur passion.

Une famille soudée qui tente de transcender ses émotions, pour mettre au service de la musique, son niveau d’exigence et sa sensibilité.

Au programme : musique écrite, de l’époque Baroque à nos jours et des œuvres en solo, duo et trio, transposées ou originelles.

