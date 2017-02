Clinique Sainte-Marie mer…de d’yeux…prix est pour nous ?

Combien va coûter ce conflit ? Dans un univers où on répète tout le temps que la santé n’a pas de prix. Hum hum.

Les frères #Kadji, Hervé et Claude, pour être précis

créateurs du Groupe #Kapa Santé. Un de leurs établissements est

en grève en #Martinique, la Clinique Sainte-Marie.

Clinique connue et reconnue par nombre de Martiniquais pour y

être né, y avoir donné naissance, y être opéré, ou autre.

Nous avons pu voir depuis le début de la grève, le mépris affiché

par la Grande Direction.

Le Directeur sur place, Mr Claudin, n’est qu’un homme invisible ou

pressé, un Directeur qui ne dirige rien, sans aucun pouvoir, surtout

pas celui de signer des chèques ou de négocier quoique ce soit.

La discussion avec Mr Nagapin, lui a la signature, a été refusée par

les syndicalistes qui ont raison, car ils savent bien, eux, qui sont les

Boss, les frères Kadji.

Patrons de Clinique et du groupe Kapa Santé, quelques chiffres

trouvés sur leur site:

• 9 établissements

• 117 millions d’euros de chiffre d’affaires

• 1500 salariés

• 500 praticiens

De nombreux scandales, procès, jusqu’au titre du Point du

18/11/2014: «Les dangereuses cliniques des frères Kadji.»

De tous les engagements pris depuis la reprise en 2006, aucun n’a

été tenu sur les rénovations, amélioration des conditions de travail,

au contraire, c’est la nique, la clinique décline et ce n’est pas clean. En revanche, c’est un paradis pour la rétro contamination, un vrai bonheur. Le personnel alerte, l’ ARS, les syndicats dénoncent mais rien. ne parlons même pas du service radiologie…le matériel est désuet voire obsolète. « Revenez prendre les résultats lundi prochain » Partout ailleurs c’est quasi instantané.

Il est venu le frère Kadji, après un passage éclair, on apprend

sur les médias:

Augmentation, la somme est une insulte en elle-même, quelques

euros.

Jours de grève non payés,

Le reste on va voir sur plusieurs années.

Du grand art dans le mépris et le fouttage de gueule.

L’ARS, autorité suprême de la Santé en Martinique cautionne les

dérives de ces Dirigeants, depuis des années? Le nouveau patron

de celle-ci continuera t-il dans la même lignée?

Oui, il a un pouvoir, et doit infléchir la position indigne de cette direction qui

se croit tout permis envers ses salariés, mais aussi partenaires

économiques au détriment des patients et de leur sécurité.

La seule réelle motivation du rachat de cette clinique, n’est pas

l’offre des soins offerte aux Martiniquais, mais la possibilité de

racheter le domaine foncier de la Clinique.

Allez-y vous promener,

regardez, les parcs derrière, regardez la place, les mètres carrés, le

prix du mètre carré et voilà, nous y sommes. Si, ils le souhaitaient,

ils pourraient investir dans cette Clinique, mais pour quoi faire ? ils

n’en ont rien à faire de tout ça, ils n’habitent pas là, n’ont pas de

famille en Martinique, ne sont pas Martiniquais.

Et cela communique pour un nouveau robot qui coûte un oeil, alors que les

patients n’ont pas de toilettes dignes de ce nom..

Et que nos ainés

sont lavés à l’eau froide après avoir passés la nuit dans des

couches souillées ou non?

Tout cela sans aucune question de nos

médias pendant leur campagne de communication. Bref.

Vous me direz idem au CHUM, ben non je vous répondrais, car le

groupe propriétaire Kapa Santé affiche 117 Millions d’Euros de CA.

C’est un groupe privé symbole du capitalisme. Et que les frères

Kadji, ne sont guère à plaindre.

Dommage c’est trop tard pour le Vaval. Autrement ils l’auraient

mérités. Soyons solidaires des grévistes de la clinique et

souhaitons de gagner ce bras de fer. Après l’histoire a déjà montré

qu’ils savent disparaitre du jour au lendemain. Serait-ce une si

mauvaise nouvelle?

http://www.lepoint.fr/societe/les-dangereuses-cliniques-des-freres-kadji-18-11-2014-1881993_23.php

http://www.sudouest.fr/2011/04/30/kapa-a-plie-boutique-du-jour-au-lendemain-385237-1504.php