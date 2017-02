CNN rafraîchit la mémoire à Marine Le Pen sur ses propos tenus à propos des immigrés,en 2012

« C’est une plaisanterie j’espère » : s’offusque t-elle.

Elle s’estime hospitalière mais néanmoins, met en garde contre les délits et crimes commis par certains clandestins. Marine Le Pen a voulu se justifier et rattraper le tir en invoquant une mauvaise traduction…. C’était sans compter sur la pugnacité des journalistes américains!

CNN a vite retrouvé la vidéo dans ses archives. Elle dit ; « Je suis extrêmement tolérante et hospitalière. Est-ce pour ça que vous accepteriez que 12 clandestins viennent s’installer dans votre appartement? Et de surcroît, ils changent votre papier peint. Et même pour certains d’entre eux, ils volent votre portefeuille et brutalisent votre femme. Vous n’accepteriez pas. Par conséquent, nous sommes accueillants. Mais c’est nous qui décidons avec qui ».