Le collaborateur de Macron : Il tape sur des bambous… et pas que !

Ainsi donc… c’est bien vrai :

Ce type :



n’est NI FLIC, NI CRS…

Un employé à l’Elysée… collaborateur de Macron !!

Il a été filmé en train de ruer de coups un manifestant à terre le 1er mai, déguisé en flic ! (voir ci-bas)

Plusieurs délits : usurpation d’identité, coups et blessures ???

Prison ?

Non, non… juste 15 jours d’arrêt.

Pour lui.

Pas pour le jeune qui a été tabassé ! (faut pas rêver)

La situation est WTF.

Alors on va aider la France à se relever, en chanson :

Et c’est fou comme cela décrit la situation ce matin (légèrement adapté) :

Il tape sur des bambous (et pas que) et c´est numéro un

Dans son île on est fou, on est magicien

Sur Radio Elysée il a des copains

Il fabrique son costume et ça lui va bien

Il tape sur des ados il joue bien les requins

Ta capuche Ton brassard Dans ta gueule La Matraque

Y a des flics de partout qui lui veulent du bien

Lui la gloire il s´en fout et ça va et ça vient