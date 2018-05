Collectivité Territoriale de Martinique : Clodion le DGS mawon

Arrivé à la Collectivité Territoriale de Martinique en tant que conseiller technique sur le projet du cyclotron, Marcel « :. » Clodion a rapidement comblé le vide et le lit vide laissé par le livide Louis-Félix Duville. Actuellement il occupe l’immense bureau déserté par l’ex directeur de cabinet d’Alfred Marie-Jeanne.

Du coup pas évident de connaître la véritable fonction de l’envoyé des francs-maçons.

En attendant, yen paka pas anlè’y. Zorey li kon an ordinatè Apeul.

Il désigne des chefs de projet, sé li ka mennen, il suit partout le président du Conseil Exécutif comme un ti tatou déguisé en toutou, i paka bay an chans ay pisé. Il a des avis sur tout et surtout des avis.

Yo ja bon épi’y. I tou patou. Il épouse une folle activité de, en affaire, qui fait sérieusement de l’ombre au Directeur Général des Services (DGS) Jean-Guy Mercan. N’oublions pas que le sieur est en mission. Du coup, le DGS a toutes les raisons de trouver ce barbu barbant. Une tâche qui mousse et qui lui met immanquablement des bâtons dans les roues. Mi bab.

En attendant, à Bondamanjak, on continue notre enquête du côté de l’IRCOM. Ça va être dur mais…zot za sav…on ne lâche pas l’affaire. A suivre.