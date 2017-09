Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) : le vieil homme et la mer…de

À quelques heures du passage de l’ouragan #Irma, la #Martinique connaît un véritable désordre climatique . et l’oeil du cyclone se trouve au coeur de la Collectivité Territoriale de l’île.Un tsunami couve. L’espoir que les martiniquais avaient mis dans la victoire du 13 décembre 2015 est bien loin. Trop loin même. Trop. Près de 2 ans plus tard, un homme est seul. Très seul. Trop seul. Alfred Marie-Jeanne est victime du temps en plein dans l’ère de la vitesse.

C’est un vieux corps qui doit laisser sa place. À 80 ans, il pourrait faciliter les choses. Partir ou mourir ? Ou un métissage des deux. Ir en suffixe ou en verbe ibérique = aller. Pas besoin de rajouter un « isi a » pour lui donner un fort sens créole.

Il faut être franc. L’intérêt supérieur de la Martinique n’a pas été le souci premier de ceux et celles qui devaient oeuvrer pour que la CTM soit un outil performant.

Entre complots, querelles partisanes, frondes, tout est fait dans l’opposition mais aussi dans la majorité (eh oui…) pour mettre des bâtons, des bwa lélé géants pierrotains, dans les roues de ce TCSP politique. Alfred Marie-Jeanne est-il lui aussi en panne ? Bonne question.

C’est qui le mec à nique qui fait grincer la mécanique ?

Depuis un certain temps…certains médias activent un chaos souhaité. La Martinique doit aller mal. C’est indispensable. On parle de motion de défiance voulue par la droite. Alors que cette démarche « Brutusienne » prend son venin au sein même du Mouvement Indépendantiste Martinique (MIM).

La Martinique n’a pas besoin de ça. NON.

Il faut réorganiser l’armée mexicaine de décembre 2015. Louis-Félix Duville le directeur de cabinet a démissionné. OK. Loi de moralisation de la vie publique oblige, Maguy Marie-Jeanne doit quitter son poste. OK.

Alfred Marie-Jeanne doit redevenir le stratège qu’il a été. Il faut un Projet avec un grand P pour relancer la Martinique. C’est URGENT. La CTM est un véritable un nid de termites PPM qui freine son fonctionnement. Ce n’est plus possible. Et comme on dit en créole… »poul bwa lè ou wè’y…i ja two ta. N’est-ce-pas Jocelyn ?

Alfred Marie-Jeanne doit mieux communiquer. Ce n’est pas que sur RLDM que ça doit se passer. Ce n’est pas que sur le mur Facebook militant de Daniel Marie-Sainte que ça doit se passer. Surtout quand il bloque les gens.

Alfred Marie-Jeanne doit mieux communiquer. Par exemple quand il envoie un courrier au Premier ministre Edouard Philippe concernant les quotas rhumiers convoités par la #Guadeloupe, il doit le faire savoir aux martiniquais avant que d’autres chauves très médiavores ne surfent sur la vague. Parlons de la communication de la CTM. 23 personnes dans ce service ? Oh mon dieu, oh my God, oh ma Diana, oh djee Zeus…please…#Make Communication great Again. Vite donnez moi une gélule de bokit.

Concernant le TCSP, ce pian politique majeur…Alfred…Chaben mwen (signe extérieur d’un lien affectif fort et durable. AMJ mwen…pendant un moi…fais rouler le TCSP gratuitement avec des gens dedans. Et la population (je n’ose pas dire le peuple) sera contente. Gratuitement. Entre-temps…calcule le tarif du ticket. Et plus personne ne pourra tiquer.

Fè sa pa nou…new.

Au fait j’ai ouï dire que ton dauphin-rémora prépare un truc chelou à la prochaine réunion du MIM. Pétèt ou ja o kouran. Je te laisse gérer.

Tjèk mafia

gilles dégras