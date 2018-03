Comité Martiniquais du Tourisme : en un an…un anglais glaire qui laisse vraiment à Désir et…

Il y a un an, à Berlin, Maryline « JPN & Miles » #Lesdéma élue à la Collectivité Territoriale de #Martinique avait assuré une hilarité durable grâce à une interview d’anthologie.

http://www.bondamanjak.com/marie-line-voyage-voyage-lesdema-relance-a-berlin-le-metissage-linguistique-aller-in-the-come-back-too/

Mais dans cet univers « Alé in ze come back » Elle n’était pas la seule a donné des pires gorgettes et des chèques aux abois à la langue de Shakespeare.

La maîtrise linguistique étant un gros problème au sein du Comité Martiniquais du Tourisme, Joëlle Désir, la Directrice Générale n’a pas échappé au légendaire rythme hésitant et livresque de « Bob is in the bathroom ».

CWNY 17



En 2017, elle est à New York à l’occasion de la Caribbean Week. On note déjà au coeur de la grosse pomme la présence de nombreux pépins. Un anglais niveau 5 ème, deuxième trimestre entre 8 et 9 de moyenne. Beaucoup de « Euh » et quelques « A lot of ». Mais bon…comme on dit souvent quand la mansuétude prend ses airs de tolérance métisse : « Eh oui ma chère…elle débute, elle va s’améliorer… ».

ITB Berlin 11 mars 2018



Un an euh…365 jours, plus tard, à l’ITB de Berlin qui est le premier salon mondial du tourisme, aucun progrès. Les voyages n’ont pas forgé l’expérience. Le manque d’assurance est palpable et visible sur le visage de la miss. Les « A lot of » comme des tocs scolaires ont pris le pouvoir. On peut en compter trois. Sans compter les autres errances qui nourissent un véritable puzzle oral. Ça fait beaucoup. Trop. Pathétique.

Alors comment peut-on oeuvrer dans le domaine du tourisme, de la communication et du marketing sans maîtriser une ou deux langues étrangères ? C’est une bonne question.

Au CMT, beaucoup gardent leur langue dans leur poche, se terrent, histoire de faire taire une navrante et palpable médiocrité. Surtout quand les miles dévissent. 🎺🎺🎺🎺