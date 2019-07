Complot à la CTM ou simple déjeuner crabique*?

Un bruit ? Une information ? Une rumeur ? Info ou Intox ? Réalité ou Fiction ? An fig oben an kamo ?

Il se dit depuis ce midi qu’un restaurant du Lamentin aurait accueilli un groupe de conseillers territoriaux pour un déjeuner politique en vue de poser une motion. Certains ont cru y reconnaitre Claude Lise (RDM) et Jean-Philippe Nilor (Péyi-a) ainsi que des membres d’EPNM.

On suppute entre une motion sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de Martinique qui critiquera son mode d’élaboration ou n’importe quel motif, un moyen pour les contestataires au sein de la majorité de se compter et de compter les voix de l’opposition qui s’acoquinent avec eux comme ils ont pu le faire déjà lors de la plénière précédente et carrément la bombe atomique : une motion de défiance qui rassemblerait les voix de Péyi-a, du RDM et d’EPNM et qui visera à renverser le Conseil Exécutif en place et à sortir Alfred Marie-Jeanne de sa présidence.

On le saura dès ce jeudi lors de l’Assemblée Plénière de la Collectivité Territoriale de Martinique.

*crabique : faux-cul