Corsair démaillote Mayotte

#Corsair vient de briser un monopole dans le ciel de l’océan indien. La compagnie aérienne donne des ailes aux échanges entre l’ile de La Réunion et #Mayotte avec une offre promotionnelle de lancement à 158 euros aller-retour valable jusqu’au 7 février 2017. Ce tarif prendra ensuite un peu d’altitude pour se positionner sous les 200 euros. prochain. Deux rotations seront assurées par semaine en Airbus A 330 le mardi et samedi. Le vol qui dure deux heures est agréable dans un avion confortable et fiable. Mais ce n’est pas tout. Corsair passe à l’offensive sur d’autres destinations comme Cuba et piaffe d’impatience de se poser à l’île Maurice. A suivre.