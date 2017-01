d’anciennes interviews réalisées par la presse britannique viennent discréditer le discours de François Fillon :sa femme Pénélope s’ennuyait et voulait étudier!

Dans des interviews datant de 2002 et 2007, Penelope Fillon a déclaré s’ennuyer et vouloir faire autre chose de sa vie qu’endosser le rôle de la mère de famille qu’elle a toujours eu. The Telegraph révèle que ses activités étaient bien différentes de celles que son époux a relaté récemment à la France qui le fustige.

Reprendre des cours de littérature en auditeur libre, tel était le souhait de Pénélope qui souhaitait mettre un peu de piment dans sa vie à la campagne.