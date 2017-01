Dati et le Pénélopegate : Accusations fondées ou simple vengeance pour non intronisation ?

Les vieux tweets de Rachida Dati refont surface et sèment la pagaille !! La polémique sur les soupçons d’emploi fictif de Penelope Fillon enfle d’heure en heure. Et voilà que les tweets de Rachida Dati datant de 2014 remontent à la surface et posent des questions.

La maire du 7e arrondissement de Paris accusait François Fillon de ne pas être « transparent ».

« L’habit ne fait pas le moine », écrivait-elle à propos de lui, en 2014. Les rapports entre la députée européenne et le candidat à la présidentielle ne sont pas terribles depuis qu’il a préféré introniser NKM à l’investiture de la 2e circonscription de Paris pour les législatives.

véritables attaques ou simple vengeance !