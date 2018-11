De l’incompétence crasse en Martinique

Le Lady Grace II… a échoué dans le port de Fort-de-France en #Martinique…le 16 octobre 2008.

10 ans plus tard, ce bateau qui pollue est à la même place.

Pourtant, on nous parle beaucoup, d’environnement, d’écologie, de développement durable. 10 ans de foutage de gueule. Des autorités incompétentes et un laxisme d’une rare finesse. Et pendant ce temps là, en #France le pays des droits de l’homme, qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’Assemblée nationale à Paris et ça ne dérange personne.

– Au fait… Ça vous arrive de prendre le bus ?

– Non. Je préfère vous pisser à l’arrêt.

– À la raie ?

-Non à l’arrêt du bus.

-Ah vous m’avez fait peur.

Comme quoi le kumquat.