Le député démasqué : on sait maintenant qui veut entraver le démarrage du TCSP

Hier vendredi, au terme de deux jours de négociations et d’échanges entre Louis Boutrin, pour Martinique Transport, et Alain Alfred, pour la CFTU, assistés de leurs collaborateurs respectifs, on croyait pouvoir être optimiste. Une avancée décisive avait été actée. Les BHNS allaient pouvoir démarrer. On se disait que ce serait avant la fin du mois. Alléluia…

Aujourd’hui, une lettre par moment des plus absconse, signée Serge #Letchimy, circule comme une tentative désespérée de bloquer cette avancée décisive. Non seulement cette lettre est confuse mais elle raconte des salades montrant bien que là, le gus est pris de court. Le député est dépité. Il ne s’y attendait pas. Clairement, le truc lui a échappé. Ce ne sont plus ses affidés qui ont la main puisque depuis le 1er janvier c’est Martinique Transport. Ça a dû lui être insupportable de voir que ça avançait, que les bus allaient transporter des passagers.

Quant au pauvre Alain, il a dû se faire massacrer par son patron.

En tout cas, on voit clairement qui a tout fait pour que ça ne marche pas et qui tente encore d’empêcher que les TCSP roulent avec des gens dedans….

photo de couverture : le tcsp de Fort-de-France

lettre CACEM Président tcsp