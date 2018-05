Détournement de fonds dans le dossier du #TCSP en #Martinique : et si on parlait du cas des bus ?

Oh mon dieu oh my God oh ma Diana oh djee zeus oh vos mâles teen. En matière de sombres affaires, à Fort-de-France, ça bouchonne sérieusement. L’embouteillage prend de la bouteille.

Selon nos sources, il y aurait également des malversations et autres bizarreries au niveau de l’achat des bus en #Belgique. De juteuses rétro commissions. Entre la croix mission et Bruxelles.

Du coup, le stratège du PPM Jean-Claude Nazairovic sort de ses gonds qui gondolent en pestant: « Ça suffit. Y en a…Marre de ces journalistes qui font bien leur métier ».

En attendant, la SODEM envisage de lancer une cagnotte « La Madone la Jossaud » pour retrouver les 3 700 000 €. Eh oui si ATV a pu avoir 10% de cette somme tout est possible. Les martiniquais sont généreux. Ou sav sa mafia. Le vrai.