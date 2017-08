DEUX MISS SONT TATOUÉES, L’UNE EST NOIRE, L’AUTRE PAS…

Cherchez l’erreur : 2 miss, toutes deux sont tatouées, l’une est écartée l’autre maintenue au concours de Miss #France 2018. Il est certain que ce coup bas ne passe pas inaperçu.

Malgré tous les arguments avancés : un tatouage plus ou moins discret et, dans la mesure où il sera de toute évidence, dissimulé par un fond de teint, on ne comprend pas cette décision. Deux poids, deux mesures ! Concernant Miss #Martinique, Jade #Volti­geur, nous avons bien compris qu’il ne s’agissait pas d’une desti­tu­tion mais d’un rempla­ce­ment. Mais tout de même, avouons que cela est, pour le moins, gênant !

Miss Martinique sera rempla­cée…

