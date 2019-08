Dorian : naissance d’un ouragan (vidéo)…

Les pluies de cette semaine en Guadeloupe et Martinique sont devenues un cyclone majeur au large des Bahamas. Dorian va arriver aux USA, mais on ne sait pas où : Floride ? Caroline du sud ? …

En attendant voici des images toujours impressionnantes de ce cyclone passé de la catégorie 2 à la catégorie 4 en une seule journée.

Feast your eyes on this full day 1-min resolution GOES-16 visible animation of #Hurricane #Dorian as it rapidly intensified from a Category 2 (90kt) to Category 4 (120kt) hurricane today.



Incredible « stadium effect » with the #eyewall at the end of the animation. So mesmerizing. pic.twitter.com/RZGXA9JD1Y