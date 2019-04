Drapeau de Martinique :le projet pernicieux et vicelard de Moshe de Reynal

« Manque de peau…tu n’étais pas prêt puce » c’est avec ces mots maux que la femme de Moshe de Reynal tente de consoler ce gland nu qui se lamentait au Lamentin à Manity.

Emmanuel alias Manu pour les intimes fait comme un rat sans Râ est ravagé comme un palestinien qui reçoit une roquette qui lui fracture un cil. Pourtant Marinette Torpille n’aime pas lire le bonda maman’w qui signifie « Bonjour » en #Martinique, l’île aux 50 pas géométriques en mode békékaners.

Pour ce concours de drapeau, Manu avait la tension. Attention. la bonne tension. Il avait même écouté un CD de Jean-Michel Rotin offert par Joslyn Vautor. Vautor ? Oui celui qui dit fort justement que les martiniquais sont des glandeurs. Ah ok. Manu tel un Macron avait mobilisé son team créatif où tu le monde a le certif.

En résistance depuis février 2009, ce diamantinois pur sucre de cane laquée a une revanche à prendre sur ces nègres nourris au code noir. Aussi son projet est chiadé comme dirait Dadou Pasquet de Magnum Band. Mais pas besoin d’avoir les yeux loli comme un dostalien pour savoir que son palétuvier cache mal un chandelier juif (Menorah) qui plairait à plus d’un du côté du Cap-Est.

Palétuvier…tjip…prétexte vaseux…érogène comme une zone des mangles. Car c’est du bern’art. Burn out. Soyez Clément.

Mais les nègres ne sont plus cons. Le petit malin pourtant anonyme sous serment d’huissier est démasqué.

Le coup d’état créatif béké n’aura pas lieu. Pa pran nou pou tablo Manu. On t’a reconnu. Bonda’w dèwo, ti lolo’w ka pann. Raté. C’était bien essayé. Ce n’est pas beau. C’est moche, et laid à la fois . Mais c’est toi. Ça prouve quand même que tu n’as pas de talent. Et ça je le savais déjà. Au fait tu aurais pu respecter le jury de nègres qui a jugé ton « oeuvre » …hors martiniquais en faisant montre d’humilité. Mauvais perdant sans paire…

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité et supprimé le mot #RACE de la constitution, #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembléeNationale et ça ne dérange personne.