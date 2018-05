DU SURSIS POUR ATV ? SI MAMAN SI… SI MAMAN SI…MAMAN SI TU SAVAIS MA VIE ?

À l’orée de la fête des mamans, la chaîne privée ATV n’est pas passé à la casserole. Merci à ce peuple qui adore la terne cuisine interne.

On a eu chaud! On l’a senti passé! Tout près! O wa ! Oh mon dieu oh my God oh ma Diana oh djee zeus.

Hier soir dans son JT, Antilles Télévisions annonçait que la décision du juge du Tribunal de commerce sur l’avenir de la chaîne avait été prorogée durant 3 jours. rajout d’une énième couche pour ce inénarrable feuilleton braise îlien.

Un terme juridique qui permet de maintenir le status quo pour « la finalisation de la signature des actes de cession », selon l’avocate du repreneur.

Une signature qui intervient après de longs mois de suspens, depuis le déclenchement de la procédure de redressement judiciaire, fin 2017.

Et surtout après 15 jours de campagne de dons dans toute la #Martinique, qui selon les organisateurs, l’objectif de la collecte des 375 000 souhaités, qui permettait de #sovéatv, a été atteint.

Mais c’est là qu’est le hic: Deux questions se posent.

1/A quoi vont servir les 375 000 € ? #fabricerendslargent

Le repreneur tant attendu, qui surgit hors de nuit et court vers ATV au galop, a signé.

Donc difficile d’imaginer que Smart Consulting, important groupe de médias français débarque sans argent au point de faire appel à la générosité de Ti Sonson. Pour que ce dernier entre au capital comme un pagna métis.

2/Quelle forme prendra le plan social ?

L’ objectif des 375 000 € atteint et signature du repreneur actée, pourquoi licencier 25 salariés sur les 50 que compte la télé ?

Comme dit Jean-Marc Pulvar Bourdin, les Martiniquais s’interrogent …

Quel nouveau modèle économique pour ATV, le nouveau mantra repris en coeur par les grands grecs de l’économie martiniquaise ?

Les affaires SODEM, TCSP et CEREGMIA nous rappellent aux bons souvenirs de leurs compétences et de leur patriotisme.

Bal fini, violon an sak.

Sans savoir si la télé préférée des martiniquais survivra à la décision du juge, sur un air de quadrille bien mené, le jeu de chaises musicales semble avoir commencé à ATV.

Verdict dans 3 jours. Disons…72 heures.