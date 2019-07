Emmanuel Macron…Edouard Philippe…Bruno Lemaire…il faut que Bernard Hayot arrête de sodomiser les indigènes de Martinique

On a parlé d’égalité réelle entre la France le pays des droits de l’homme et ses « anciennes » colonies, la Martinique, la Guadeloupe , la Guyane, La Réunion. mais le descendant d’esclavagiste Bernard « Colbeke » Hayot vit encore entre 1685 et 1847.

Après un nouveau coup de force à L’île de La Réunion, seulement dénoncé par Olivier Hoarau, maire du Port, il continue l’oeuvre glaire de ses ancêtres bataves.

Prenons un exemple simple. Après ces excès sur une boisson d’un litre : http://www.bondamanjak.com/quand-bernard-hayot-dechire-lanus-des-habitants-es-de-lile-de-la-reunion-avec-son-chibre-en-fibre-de-carbone/

Il poursuit ses abus même sur des produits simples. Nous avons pisté une tablette de chocolat de la marque Crunch.

1€55 pour la tablette de 100 g à Carrefour Génipa à Ducos. soit 15€50 le kilo . C’est du costaud.

Notre envoyée spéciale à Paris a fait un tour au Monoprix du Faubourg du temple à Paris. Et là n’en déplaise à Catherine Conconne et à Victor Monlouis Bonnaire, la fameuse tablette au cacao de Cuba se vend par…2. Oui vous avez bien lu. 2 tablettes à 1€99. Soit 9€95 le kilo.

Il faudrait que Monsieur Alivon, l’enceinte Bose, de son maître nous explique.