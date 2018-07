Et si Emmanuel « Manu » #Macron était le Jean-Philippe Nilor français ? Oh mon Dieu, oh my God, oh Djee Zeus.

Depuis la finale de la Coupe du Monde de football, c’est la question qui circule sur toute les lèvres notamment celles de la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović. Manu avait franchi le cap hot comme un hot dog dans un ascenseur. De là à faire un parallèle avec le député de #Martinique, notre romanticus qui ne vanus cocus, the By Low Law Maker, il n’y a qu’un pas que certains n’ont pas hésité à…franchir sans s’affranchir d’une franche franchise. Alors que tout le monde sait que quand Manu milite…Harry Belafonte.