En attendant Colbert, Maurice Antiste et Bernard Hayot…

Dans le cadre de l’inauguration des rues et places du centre-ville du François en #Martinique, le Maire Joseph LOZA invite à la population à l’inauguration de quatre sites mercredi 26 juin 2019 de 15h à 18h. L’objectif de la Municipalité est de nommer des voies et sites de la commune qui ne le sont pas encore.

Le programme des inaugurations itinérantes est le suivant : Rendez-vous à 15h00 au giratoire du Môle, près de l’aire de jeux pour enfants, pour inaugurer la Rue « Nelson MANDELA » (entre le Môle et le giratoire de la Jetée) Rendez-vous à 15h30 place Hurard face à l’église pour inaugurer la Rue « Martin LUTHER KING » (de la place Hurard au carrefour de la Gendarmerie)Rendez-vous à 16h00 au marché aux poissons de la Jetée pour inaugurer l’Espace « Albertine LÉGELLE » (Place du marché aux poissons et environs)Rendez-vous à 17h00 près de la BNP carrefour du cimetière pour inaugurer la Rue « Aimé CÉSAIRE » (du giratoire Martienne au Carrefour du cimetière).Les inaugurations se feront en présence de personnalités et des membres des familles martiniquaises nommées.

La démarche vise à valoriser des personnes célèbres qui ont marqué l’histoire de l’humanité ou celle du François.