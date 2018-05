Quand une enseignante fonctionnaire fait la nique aux chefs cuisiniers en Martinique

Claire-Marie Dubois est professeur de « Production Culinaire » au Lycée Polyvalent du François en #Martinique depuis 2007.Elle est donc fonctionnaire de l’Éducation Nationale française.

http://site.ac-martinique.fr/lpolajetee/wp-content/uploads/2016/11/Claire-Marie.pdf

Pourtant, elle participera au salon Taste of Paris qui se déroule au Grand Palais du 18 au 21 mai 2018 où le Comité Martiniquais du Tourisme aura un stand de 36m2. Les chefs cuisiniers de la Martinique furieux, mangent leurs toques et des bokits pour tenter de digérer avec rage et une once de cirage, ce calalou indigeste comme un cal déguisé en bitte d’amarrage. Comme quoi le kumquat.