Hallucinant. Et pourtant je vous interdis d’affirmer que le cuisinier made in #Martinique est un schizophrène. Le sieur Jean-Charles #Brédas, grande huile de la gastronomie créole est libre. Je ne lui reproche rien. Vraiment. Pour preuve, pas de boycott. Je suis prêt à aller, dès demain, dans son restaurant avec quelques gugusses pour y boire du thé de basilic de Balata et déguster une cuisse de poisson. Une de ses spécialités.