Et si Élisabeth #Landi faisait don de sa maison du 33 bis de la rue Moreau de Jonnes à Enfance et Partage en #Martinique ? Et si elle s’y mettait ?

C’est une bonne idée. Car l’élue historienne est hors-la-loi . Le lien qui suit le prouve : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418522&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100219&oldAction=rechCodeArticle

Aussi, Bondamanjak propose à l’élue PPM une solution pour sortir de la crise et sauvegarder sa dignité.

Il suffirait qu’elle fasse don de cette demeure à une association. Enfance et Partage par exemple. Allez Babette ne sois pas pas bête. Ne nous déçois pas. Pense à Aimé Césaire. Sois une femme verticale. Fais ça pour la Martinique. Donne l’exemple. J’ai dit :.