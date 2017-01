Voilà ENFIN un « ET SI » crédible. Et si les élus de #Martinique reversaient aux nécessiteux les miles générés par les billets d’avion payés avec l’argent du contribuable ? Et si ils s’y mettaient ?

Les élus et autres mandatés de Martinique voyagent souvent. Des billets d’avion qui sont financés par le contribuable. Aussi en cette nouvelle année, une bonne résolution serait que les miles générés soient reversés à ceux qui en ont besoin.

Ce fonds de miles dont la gouvernance ne manquera pas d’ingénierie, pourrait devenir un fonds de solidarité au cœur de la démocratie participative.

Cette pétition sera présentée aux différentes collectivités et autres instances de l’île.

Pour signer :

https://www.change.org/p/aux-élus-et-autres-mandatés-de-la-martinique-les-élus-et-autres-mandaté-de-la-martinique-voyagent-souvent-des-billets-d-avion-qui-sont-financés-par-le-contribuable-aussi-en-cette-nouvelle-année-une-bonne-résolution-serait-que-les-miles-générés-soient?just_created=true