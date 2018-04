Facebook espionne tout le monde, même ceux qui ne sont pas sur Facebook !

… et pour ne plus être suivi par ce système de Facebook : il faut d’abord s’abonner à Facebook !!!

WTFFF

Le réseau a été obligé de dévoiler un triste secret. Ils « traquent » tout le monde. Absolument tout le monde. Même ceux qui ne sont pas sur FB, même ceux qui n’ont pas ouvert l’application… tout tout tout…

Les non abonnés sont des appelés des « shadow profiles » (profils de l’ombre).

Le plus amusant : pour ne plus être traqué par Facebook, il faut déjà savoir que vous l’êtes et ENSUITE le seule moyen de refuser c’est de se connecter à Facebook (alors que vous n’avez pas de compte). S’abonner pour se désabonner.

Et bien entendu s’abonner une fois à Facebook veut dire que l’entreprise va collecter des données sur vous, quelles que soient vos restrictions de confidentialité.

A moins que nous supprimiez votre compte ?

Même là, Facebook collectera vos données encore !

Ce casse-tête veut simplement dire que personne ne peut véritablement contrôler ce que fait Facebook de vos données. Si on ne peut pas s’évader de la surveillance de Facebook en évitant d’avoir un profil Facebook, quels sont les choix possibles ?