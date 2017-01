Fashionweek de Paris : Guo Pei, une créatrice asiatique qui se distingue avec des créations aux couleurs profondément romantiques

Guo Pei est une créatrice de mode chinoise, particulièrement connue pour avoir habillé de nombreuses stars telles que Rihanna lors du Met Ball de 2015.

Elle est fortement inspirée par le style de la cour impériale traditionnelle chinoise, ce qui confère à ses créations une splendeur majestueusement raffinée. Les robes sont sublimées par des plumes, des broderies et des cristaux. On trouve des robes de soie brodées de sequins d’or avec de volume pour certaines et de la transparence pour d’autres. Tous les détails sont finement et subtilement travaillés. De véritables petits bijoux.