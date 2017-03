La collection de Sonia Rykiel est sobre, somptueuse, élégante. Plumes et fourrures ornent les colliers et chaussures. Tailleurs pantalons et longues robes dans des tons foncés, des rayures verticales et parfois horizontales pour donner mouvement et volume aux tenues. Lesplumes aériennes et colorées voltigent comme pour rendre un hommage à la grande dame.