Fashionweek, Galia Lahav habille la femme en jouant sur la transparence…

D’origine russe et née à Tel Aviv, Galia Lahav est une créatrice spécialisée dans les robes de mariée. Sa Collection sublime les femmes. Les longues robes fendues quasiment tout le long de la jambe sur le devant, donnent une allure élancée et arienne. Matière légère et dentelle, les robes à manches longues et au col haut laissent deviner la silhouette tout en subtilité et transparence. Un pari réussi pour cette créatrice douée et connue dans le domaine de la haute couture pour ses réalisations très glamours.