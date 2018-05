Femme nue au Cap 110 en Martinique : « J’ai voulu rendre un hommage aux esclaves et au mythe phallique noir… »

Depuis plusieurs jours des photos ébranlent le Whatsapp made in #Martinique. Alors les glands tentent de trouver le bon angle pour ne pas passer pour des casses couilles presbytes à l’orée du 22 mai. Seul hic ces clichés qui montrent une femme nue qui fait corps avec les 15 statues du Cap 110 à l’anse Caffard au Diamant ne date pas d’hier. Pire ils datent de plusieurs années. Alors quand le maire Gilbert Eustache joue au scandalisé…on tombe des nues. Du coup, nous avons fait des recherches et…nous avons retrouvé les traces de la miss férue de la tenue d’Eve. Un échange téléphonique plus tard, elle s’explique : « …J’ai voulu rendre un hommage aux esclaves. Si vous faites attention, vous noterez qu’ils sont eux aussi nus. Et de vous à moi…j’aime les noirs…si vous voyez ce que je veux dire ». En éclatant de rire, elle laisse entendre simplicité presque naïve. Elle reconnaît quand même que sa démarche puisse choquer et délivre un : « Je suis désolé vraiment ».

Voilà.. Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’assemblée nationale et ça ne dérange personne surtout pas les élus ultramarins surtout pas Gilbert Eustache, Serge Letchimy, Claude Lise…Comme quoi le kumquat.