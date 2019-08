Février 2009 – Février 2019…10 ans de traumatisme de Reynalien ça se fête an bonda manman’w 😜😜🤣😂😋😋

Cette affiche hautement débile a été pensée par de Reynal. Guillaume ? Non…Emmanuel l’humoriste béké mais pas que.



Eh oui ça se passe en #Martinique en février 2009. Ce piètre stratège pensait anéantir l’élan des nègres grévistes grâce à son génie créatif. Mè boug la sé an tèt lanp. Au propre et au figuré.

Sa campagne publicitaire qui sent le pâté au service du patronat va declencher l’ire des syndicats qui arrachent ces 4×3 et souillent le message. Emmanuel bien avant #Macron devient le mât con d’un bateau à la dérive. D’où cette haine tenace pour tout ce qui évoque le syndicalisme et la lutte ouvrière. Pour le sieur, il faut oublier le passé et faire une croix, comme Jésus, an kounia manman’y sur le crime contre l’humanité commis par notamment ses ancêtres. Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’assemblée nationale à #Paris et ça ne dérange personne surtout pas lui. An…Bonda manmann’y.