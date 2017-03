Fillon…un dimanche soit gras soit glas

Ce dimanche 5 mars 2017. L’esplanade du Trocadéro à Paris sera le #Fillon Square ou ne sera pas. Le vainqueur de la primaire de droite joue son va-tout en ce jour du seigneur. Il n’a pas du tout envie d’être un gland au carnaval des autres. Et puis…il y a ces 9 millions d’euros. Sacrée cagnotte. Putain. Du blé quoi.

Soit il fait un garrot pour mettre un terme à cette tourmente qui torpille sa campagne, soit ça saigne. Le natif du Mans sait qu’il a moins de 24 heures pour cautériser la plaie qui plaît du côté de Bordeaux notamment. Alors, il sort sa carte maîtresse, sa femme Penelope, qui retrouve la parole dominicale pour sauver son Ulysse. Beau timing. Oh my God, oh mon Dieu, oh ma Diana, oh Djee Zeus.