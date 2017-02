David Beckham, ses détournements de fonds et ses démêlés fiscaux viennent ternir l’image du footballeur au grand cœur d’autant plus qu’il touche au domaine humanitaire.

Il a essayé de se faire rembourser par l’Unicef des frais non avancés. Visiblement, la cause humanitaire lui a uniquement servi de tremplin dans la gestion de ses affaires personnelles.