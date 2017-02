FORMEO 2017 : le salon pour les lycéens-nes et les étudiants-tes

Organisé par la Collectivité Territoriale de Martinique, en partenariat avec l’Académie de la Martinique, le traditionnel Salon du Lycéen devient cette année « Forméo 2017 » : le Salon de la Formation, des Métiers et de l’Orientation pour les Lycéens-nes et les Étudiants-tes.

Les 15, 16 et 17 Février 2017, lycéens, étudiants, parents d’élèves et professeurs sont attendus au Stade Louis Achille, afin de vivre une véritable expérience visiteur au coeur d’un Salon repensé « par et pour les jeunes ». En effet, le parti pris du Forméo est de les associer aux différentes étapes de la conception de cette première édition de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin d’obtenir un Salon correspondant au mieux à leurs codes.

Au programme : près de 150 exposants locaux et internationaux, de la démonstration par l’objet sur plusieurs stands, plus d’une quinzaine de conférences au coeur d’un forum de discussion géant, 40 intervenants professionnels pour le Job Dating des Métiers, des rencontres avec des chefs d’entreprises et des échanges avec des associations d’accompagnement parascolaire.

L’entrée du Salon est gratuite.

Toutes les informations sur le site internet dédié : formeo.collectivitedemartinique.mq/