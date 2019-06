Fort-de-France le feuilleton braise îlien continue

L’administration de la ville de Fort-de-France en #Martinique a des allures de télé novelas brésiliens. On croirait que certaines DGA ont passé un casting tant les voitures sont rutilantes et les tenues affriolantes …. il y en a même un qui a remis son tablier quelque mois après sa nomination . Incompétent. Heureusement il l’a reconnu lui-même… ! Mais il a gardé son salaire .

Bref, souhaitons que Didier comprenne enfin ce qu’est la politique avant qu’il ne soit trop tard. Car pour l’instant son recrutement inutile de trois DGA absorbant le salaire à eux seuls de huit jeunes cadres, est scandaleux ! D’autant qu’en analysant de plus près, ces DGA brillent par leur incompétence hautement démontrée si on en croit les résultats.

Et ce ne sont pas leurs multiples réunions pour se donner des allures affairées, qui prouveront le contraire. Bientôt nous analyserons point par point le fameux programme d’élection du maire. J’en fais une promesse quasi électorale. Et ce sera chaud ! Nous démontrerons l’inutilité de ces Directeurs Généraux Adjoints ! Et comme dirait Franck le schoelcherois…ça n’aura rien de fictif.

Pourtant dans l’équipe mythique de la mairie, les ingénieurs et cadres territoriaux ne manquent pas. Bien plus qualifiés que les nouvellement appelés. Alors Didier pourquoi as-tu fait cette faute ? en plus tu prives des jeunes de travail. Tu débauches des gens qui travaillent ailleurs et qui ne répondent à ton appel que pour avoir un plus gros salaire … et tu ne fais aucun effort pour recruter des jeunes qui ne demandent qu’à apporter leurs compétences. Quel est ton intérêt ? Es-tu méchant ou écoutes-tu la voix d’un méchant gourou ? tu perds des points au lieu d’en gagner.

Tu te fais des ennemis qui à eux seuls t’apporteraient des centaines de voix et même plus encore.

T’es bête ou quoi ? Tu te letchimyses à fleurs ? Tu veux un vote sanction, hein, c’est çà que tu veux ? tu joues avec le feu ou tu préfères trahir Césaire entre 15 et 16 heures ?

Lui au moins il recrutait au plus près … Alors Didier quand feras-tu enfin de la politique avant qu’il ne soit trop tard ? Tu en arrives à me faire regretter Catherine …qui pourtant est un cas qui aime #colbert le père du #codenoir et Nanard son descendant dostalinien ! Tiens au fait il faudra qu’on parle un jour de la rue…Blénac. Tu sais …le pote à Jean-Baptiste Patoulet. A suivre …