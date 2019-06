Ce jour je me suis retrouvé chauve et chevelu à la fois en lisant cet article décoiffant du sémillant historien Camille Chauvet qui est digne d’éloges. Comme quoi le kumquat.

FOUTEZ LA PAIX À ALFRED MARIE-JEANNE!

Par Camille Chauvet

Oui, j’ai dit sur les ondes d’un média en France que la Martinique était une voyoucratie et qu’autant le préfet que le procureur de la République encourageaient par un silence complice cette situation.Oui, il y a cette affaire de fonds publiques dans la construction d’une école à la Dominique toujours dans l’opacité .Oui, AMJ ne respecte les injonctions de la CR des Comptes. Le préfet ferme les yeux sur la présentation des comptes de la CTM.Il baisse sa culotte face au président de l’exécutif ,c’est vrai qu’ils sont entre caucasiens. Mais dans le même temps ,au sein d’une Collectivité majeure- la Cacem -le pdt Athanase Jeanne-Rose est condamné par la justice et aucun élu de la Cacem ne demande sa démission. Les autres Maires de cette collectivité sont de fait complices par leur silence.Oui,j’assume mes propos et :je dis »foutez AMJ la paix « . Je dis Non à la voyoucratie et à l’impunité des élus malhonnêtes et profiteurs de l’argent publique .Je dis oui AMJ a un comportement de voyou.Mais il faut arrêter de mettre en cause uniquement cette collectivité. L’argent publique ne doit pas servir aux billets d’avion pour visiter ses enfants en France ou voyager pour mieux dire « yes ».

Les élus doivent respecter les lois de la République et savoir que la règle morale disons plus largement l’éthique existe.Ceci dit, en ma qualité de citoyen libre et de bonne moeurs j’ai répondu à un journaliste.Ce dernier d’ailleurs a enlevé tout un extrait où je citais les élus en conflit d’interêt par l’emploi de leurs femmes, enfants ou autres. Un point c’est tout.Et attention ne me menacer pas.Surtout pas.Merci.

C.CH.