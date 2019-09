François Baltus-Languedoc nouveau Directeur Général du Comité Martiniquais du Tourisme

Le nouveau Directeur du Comité Martiniquais du tourisme va bientôt fêter ses 51 ans. François Baltus-Languedoc né en Guadeloupe, a un parcours qui pourrait dérouter plus d’un psychologue.

Ce globe trotter est déjà passé par l’Espagne, les Etats-Unis et la Suisse. Après des études de commerce international, il débarque à Miami résolu à réussir à l’américaine. Le tourisme et l’hôtellerie seront les territoires de ses premières expériences, formatrices et parfois douloureuses. • La maîtrise des langues, la participation active à la vie sociale locale sont des éléments clés pour constituer un réseau professionnel essentiel dans les métiers de l’Hospitality.

Découvrez l’homme en quelques dates…

Octobre 1968 : naissance sur l’île de la Guadeloupe _ 1989 – 1995 :obtention du BTS Commerce international et d’un DEA en Espagnol via le programme Erasmus à Barcelone _ 1995 : Responsable des ventes des zones Caraïbes et Europe pour Travel Wings, Miami, USA _ 1997 : Directeur des ventes et du marketing de Banana Bungalow, Miami, USA _ 2000 : Fondateur d’Exclusive Connections Inc, Miami, USA, Life style management company _ 2004 : Directeur commercial et marketing Groupe Prestige d’Hôtels, 4 hôtels 4* en Provence Côte d’Azur _ 2006 : Directeur commercial et marketing du Jiva Hill Park Hotel, 4* proche de Genève _ Juillet 2009 : Directeur du bureau de ventes internationales à Paris de Hospes Hotels & Moments“

Comme tous les jeunes nés sur une île, le premier réflexe est de vouloir voir ce qui se passe ailleurs”, explique François Baltus-Languedoc qui se sent un peu à l’étroit dans sa Guadeloupe natale. Pour un jeune homme ambitieux, les Etats-Unis pourtant proches sont lointains sans le bagage nécessaire. Il décide donc de se préparer à sa conquête américaine avec les bonnes armes. Après avoir décroché son BTS en Commerce International, il vivra son “Auberge espagnole” en passant un DEA d’Espagnol à Barcelone…

