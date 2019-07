Le Tour de la #martinique des yoles rondes, aura lieu du samedi 27 juillet au 4 août 2019. Tu as des amis-es et vous voulez être au coeur de l’événement sportif et festif de l’année ?

Le game est simple. Pour une étape Vous achetez 5 places …la 6 ème est GRATUITE. Vous en achetez…10…la 11 ème et la 12 ème sont GRATUITES…

Pour plus de renseignements contactez Morinne au 0696 23 48 11.