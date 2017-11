Géolocalisation du Tour des Yoles : la Fédération des yoles fait-elle de la provocation ?

La géolocalisation des yoles, qui avait tant plu durant le Tour 2016, avait été proposée par le projet Yole365 porté par une jeune société composée de 4 jeunes martiniquais, nominée d’ailleurs au Prix Lumina et lauréate du Martinique Tourism Award 2016, pour cette innovation.

En 2017, pour progresser et améliorer la qualité de l’opération, Yole365 avait proposé une prestation beaucoup plus complète et attractive, un truc top niveau pour un montant entièrement payée par des annonceurs privés locaux (on parle d’environ 30 000€)

La Fédération avait dit non alors que ça ne lui coutait rien. Un non surprenant sauf pour ceux qui en connaissent les obscures et sans doute inavouables raisons.

Et voilà, que des personnes de la Fédération vont en France chercher la société qui sous-traitait pour Yole365 et que ces messieurs s’exhibent sur la page facebook de la Fédération. Exhibition fiérote mais malvenue puisqu’elle leur a valu une sérieuse volée de balata des internautes ulcérés (question communication, il y a des choses à revoir à la Fédération comme BMJ l’expliquait il y a peu http://www.bondamanjak.com/yole-ronde-de-martinique-ne-merite-t-mieux/)

Quelles raisons avouables font-elles que ces messieurs délaissent la compétence locale, le talent de jeunes martiniquais, l’occasion que nous puissions être fiers d’une synergie collective, d’un partage entre générations, pour aller chercher les lauriers d’une démarche qu’ils se sont sournoisement appropriée. Ah, Colbert, Colbert fout ou fouté-nou anchien !

Kisa ka alé la-a ?

Pourquoi le monde de la yole est-il muet devant ce genre de chose ?

Combien de temps encore cette mascarade qui conduit à la dégringolade de la yole durera-t-elle ?

N’y a-t-il personne à la Fédération, dans les associations, dans le monde de la yole volontaire pour prendre la main et sauver ce qui peut encore l’être ?