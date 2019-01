Un gilet jaune condamné à écrire une lettre d’excuses à Macron 😂

Le cuir très fin de la cuirasse du Roy ne supporta pas que l’on écrivit sur les murs de Narbonne : « Macron mange tes morts ».

Si on peut s’offusquer de la qualité gustative de cette proposition, la Justice du Royaume argua que cela était une injure. Dans le contexte actuel, on voit d’un mauvais oeil (le dernier qui nous reste) la fougue du manifestant.

On oublie cet autre poète qui avait perturbé BFMTV en intervenant en direct en Mai 2018, d’un « Macron mange tes morts là .. putain ».

Le dernier adjectif, étant bien entendu sous réserves de vérifications de la police des moeurs.

Revoir cette séquence : https://www.msn.com/en-us/news/good-news/mange-tes-morts-macron-incident-en-direct-ce-matin-sur-bfmtv/vp-AAxs9xx

Source : Midi Libre . Ne vous trompez sur le nom, ce journal ne semble pas très « libéré »… il appartient à la famille Baylet, proche du pouvoir. Comme à peu près tous les journaux, télés et radios que vous écoutez.

C’est le point vert en bas à droite… cliquez sur l’image pour la voir en grand.