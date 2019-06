Gold Cup 2019 : quel drapeau pour les Matinino ?

L’équipe de football de Martinique va participer à la Gold Cup et ça s’agite fort dans les coulisses. Il se dit que le barbu, promoteur acharné du drapeau de la polémique, fait le forcing pour que ce soit Lanbi-a et Lorizon qui accompagnent les Matinino aux Etats-Unis.

La Martinique n’est pas indépendante. Nous n’avons aucun attribut de souveraineté. Rien. Les matinino ont tous un passeport français. Et on veut hisser un drapeau qui n’a aucune légitimité historique ou populaire à la place du Bleu-Blanc-Rouge ? Quelle schizophrénie ! Ah, on a notre ambassadrice. Lool. Peut-être qu’elle va pouvoir démêler ça avec la CONCACAF.

Et peut-être que la Fédération Française de Football acceptera qu’un drapeau autre que le Bleu-Blanc-Rouge et un hymne autre que la Marseillaise participent aux cérémonies officielles.

Les drapeaux qui vont flotter tout au long de la compétition ce sont les drapeaux nationaux des pays participants. Les hymnes qui vont retentir ce sont les hymnes nationaux de ces mêmes pays. On nous a proposé, un jour, une poussière d’autonomie que nous avons refusée et maintenant certains ont la vanité de vouloir qu’un drapeau (issu d’un concours), un drapeau qui n’a aucune histoire, un drapeau dit pour « les déplacements culturels et sportifs de la Martinique et à l’international » soit considéré comme notre drapeau national !

Comme disait l’autre on ne mélange pas les torchons et les serviettes.