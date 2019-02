Grand Débat National pour les ultramarins : Vini, Vite dit, Vite chie

Ce vendredi 1er février 2019, Emmanuel #Macron a pu se dire … »La fève y est ». La galette était constituée d’un parterre d’élus-es de Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de l’île de La Réunion. Principalement des maires sauf celui de Macou. Et le roi c’était lui. Beau One Man Show sur fond de stand up. Get up.

Après 7h15 d’échanges, la montagne dorée aux ors de la République semble avoir accouché d’une souris métisse. Une énième césarienne aryenne qui aurait fait sourire Césaire.

Après les Etats Généraux des Outremer, les Assises, l’Egalité Réelle, les ultramarins peuvent souffler en choeur les bougies de 10 ans d’errances politiques calamiteuses.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembléeNationale et ça ne dérange personne. Pourtant les leviers qui assurent le non développement de la #Martinique, de la #Guyane, de la #Guadeloupe, de l’île de La #Réunion datent du vivant de ce criminel.